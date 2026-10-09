Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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09.10.2026 23:48:00
Elon Musk Just Made a Surprising Statement About AI Chips. Here's the Stock It Helps.
Elon Musk recently praised Nvidia (NASDAQ: NVDA) GPUs as the best available option for AI processing, while explaining that Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) will exclusively use them. Some of those Nvidia processors will head into space next year on its first data center test satellites. That's even better news for Nvidia, and it seems like the good times will continue to roll.
Nvidia's market cap is approaching $6 trillion, yet it's putting up growth rates that look more appropriate for a start-up than for the world's largest publicly traded company. The chipmaker more than doubled its revenue year over year in its fiscal 2027 second quarter, and it posted a 62% net profit margin.
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|342,30
|2,32%
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