Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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08.10.2026 13:29:00
Elon Musk Just Shared Bad News for Intel Shareholders
Intel (NASDAQ: INTC) received a huge boost for the future of its foundry business after Elon Musk, CEO of both Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) and Tesla (NASDAQ: TSLA), shared plans for their Terafab joint venture. Intel officially joined the Terafab project the day after Musk announced his plans for end-to-end chip production in Texas. That's helped generate significant momentum in interest in Intel's foundry services over the last six months.
But Musk just confirmed that Intel's biggest rival could also play a role in the Terafab build-out. Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) could provide Terafab with a secondary source of manufacturing expertise and capacity, according to a report by Tim Culpan, which Musk confirmed. The news highlights some significant risks for Intel that investors need to consider.
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|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|36 440,00
|0,05%
|Intel Corp.
|95,55
|-5,23%
|Tesla
|334,55
|-0,95%
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