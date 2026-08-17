Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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17.08.2026 12:06:00
Elon Musk Just Uttered 3 Massively Bullish Words for Micron, Sandisk, and SK Hynix
It has been a historic period for memory and storage stocks. Once relegated to a bucket of lowly valued "commodity" stocks, the agentic AI revolution has spurred an absolutely massive increase in memory and storage demand.Not only has demand increased, but the technology has also evolved from an interchangeable commodity to a strategic enabler for AI systems. The agentic era has therefore spurred massive stock price increases for memory and storage giants Micron (NASDAQ: MU), SK Hynix (NASDAQ: SKHY), and Sandisk (NASDAQ: SNDK).However, those huge gains gave way to a big pullback in July because of profit-taking, fears of more efficient models from China, short-seller skepticism, and the "blow-up" of the AI-focused hedge fund Situational Awareness. Even after a bounce back in August, these stocks remain 15% to 30% below their June highs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Western Digital Corp.
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14.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start in Grün (finanzen.at)
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14.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
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13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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13.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
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13.08.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.at)
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13.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 auf grünem Terrain (finanzen.at)
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13.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
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13.08.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Bullish
|24,39
|-11,24%
|SK hynix Inc (spons. GDRs)
|1 075,00
|4,88%
|Tesla
|295,70
|-0,12%
|Western Digital Corp.
|454,60
|5,24%
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