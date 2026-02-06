Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
06.02.2026 06:15:00
Elon Musk Makes a Bold Claim for Tesla in 2026. It Could Make the Stock a Scorching-Hot Buy.
Tesla (NASDAQ: TSLA) is a stock that, when it catches fire, can quickly become one of the best buys out there. It has a strong following of retail investors who are incredibly bullish about the company's long-term future. All it may take is one strong catalyst to ramp up that bullishness and squeeze short-sellers out, leaving a clear path for the stock to rally.CEO Elon Musk is optimistic about the company's long-term future and often gives investors no shortage of reasons to be hopeful about the business. From electric vehicles to robotaxis to robots, Tesla's business looks full of long-term growth opportunities. And when there's a shorter-term catalyst to watch out for, that can be particularly noteworthy. Musk just gave investors a huge one to keep an eye out for.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|347,75
|3,24%
