Sky High PLCShs Aktie
WKN DE: A0LGY8 / ISIN: GB00B1LCP739
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15.06.2026 11:37:00
Elon Musk makes sky-high trillion-dollar forecast for SpaceX revenue
Elon Musk has a history of setting bold targets and then failing to achieve them . His latest forecasts for SpaceX revenue are more than double what his bankers expected.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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