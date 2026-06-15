Sky High PLCShs Aktie

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WKN DE: A0LGY8 / ISIN: GB00B1LCP739

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15.06.2026 11:37:00

Elon Musk makes sky-high trillion-dollar forecast for SpaceX revenue

Elon Musk has a history of setting bold targets and then failing to achieve them . His latest forecasts for SpaceX revenue are more than double what his bankers expected.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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