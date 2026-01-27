Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
|
27.01.2026 14:07:20
Elon Musk mulls buying Ryanair amid spat with airline boss
Elon Musk has asked his followers on X if he should buy Ryanair after a spat with the European budget airline's outspoken CEO Michael O'Leary.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!