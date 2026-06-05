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WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006

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05.06.2026 15:40:00

Elon Musk needs the cultish support of everyday investors to pull off the massive SpaceX IPO

“They’re going to have to own it”: Elon Musk wants retail investors to buy some $23 billion of SpaceX shares next week.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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