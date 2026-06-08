Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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08.06.2026 20:43:59
Elon Musk Net Worth Could Top $1 Trillion With SpaceX IPO: Make $100 Million A Day And It Would Take This Long To Catch Him
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