Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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07.09.2026 18:47:00

Elon Musk Owns 28% of Tesla, a Stake Worth Nearly $350 Billion. Here's Why His Ownership Level Matters for Shareholders.

Some companies are synonymous with their founders or high-ranking executives. Elon Musk's Tesla (NASDAQ: TSLA) definitely fits that bill. The data confirm as much.It could be said that investing in Tesla is synonymous with investing in Musk. Likewise, Musk could be said to be investing in Tesla. The CEO of the electric vehicle (EV) behemoth owns 28.4% of the company's shares, a stake valued at nearly $391.8 billion. Putting Musk's stake into context, it's more than double the combined ownership of Vanguard and BlackRock. The two largest institutional owners of Tesla stock own just over 13% of the shares combined. Effectively, any investor, including the do-it-yourself crowd, who is long on Tesla is making a de facto bet on Musk. It's a wager that has its pros and cons.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
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