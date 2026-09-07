Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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07.09.2026 18:47:00
Elon Musk Owns 28% of Tesla, a Stake Worth Nearly $350 Billion. Here's Why His Ownership Level Matters for Shareholders.
Some companies are synonymous with their founders or high-ranking executives. Elon Musk's Tesla (NASDAQ: TSLA) definitely fits that bill. The data confirm as much.It could be said that investing in Tesla is synonymous with investing in Musk. Likewise, Musk could be said to be investing in Tesla. The CEO of the electric vehicle (EV) behemoth owns 28.4% of the company's shares, a stake valued at nearly $391.8 billion. Putting Musk's stake into context, it's more than double the combined ownership of Vanguard and BlackRock. The two largest institutional owners of Tesla stock own just over 13% of the shares combined. Effectively, any investor, including the do-it-yourself crowd, who is long on Tesla is making a de facto bet on Musk. It's a wager that has its pros and cons.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
|
06.09.26
|European SpaceX rival launches rocket into orbit (Financial Times)
|
04.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
04.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
04.09.26
|NASDAQ-Handel Das macht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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04.09.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
04.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 445 Dollar (dpa-AFX)
|
04.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
04.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 am Mittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|307,85
|1,00%
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