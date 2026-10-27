Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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27.10.2026 05:37:01

Elon Musk Predicts a Wave of Failures Among AI Cloud Companies. Is SpaceX Stock a Sell?

Elon Musk had a warning for the artificial intelligence (AI) cloud industry on Sunday. In a post on X, the CEO of SpaceX (NASDAQ:SPCX) wrote debt markets have mostly stopped lending to companies without sizable revenue beyond AI data centers. He predicted that most of the more than 200 so-called neoclouds (companies that rent out computing power for AI) will fail or get absorbed by others.

Musk also said SpaceX had closed $40 billion in debt to buy graphics processing units (GPUs), and he credited the company's investment-grade credit and the revenue from its Starlink internet and launch businesses.

I think the warning is a fair worry for SpaceX shareholders, because SpaceX rents out lots of AI computing power itself. Its super intelligence segment generated $7.56 billion of the company's $14.58 billion in third-quarter revenue.

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