Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
27.10.2026 05:37:01
Elon Musk Predicts a Wave of Failures Among AI Cloud Companies. Is SpaceX Stock a Sell?
Elon Musk had a warning for the artificial intelligence (AI) cloud industry on Sunday. In a post on X, the CEO of SpaceX (NASDAQ:SPCX) wrote debt markets have mostly stopped lending to companies without sizable revenue beyond AI data centers. He predicted that most of the more than 200 so-called neoclouds (companies that rent out computing power for AI) will fail or get absorbed by others.
Musk also said SpaceX had closed $40 billion in debt to buy graphics processing units (GPUs), and he credited the company's investment-grade credit and the revenue from its Starlink internet and launch businesses.
I think the warning is a fair worry for SpaceX shareholders, because SpaceX rents out lots of AI computing power itself. Its super intelligence segment generated $7.56 billion of the company's $14.58 billion in third-quarter revenue.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
26.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
26.10.26
|Aktie im Plus: Barclays sieht bei Tesla jetzt Kaufchancen und setzt neues Kursziel (dpa-AFX)
|
26.10.26
|Zuversicht in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
26.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
26.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 startet im Plus (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
25.10.26
|Toyota takes on Tesla and China in humanoid robot race (Financial Times)
|
23.10.26
|Spekulation um Musks Imperium: Was passiert mit den Aktien im Depot bei einer Fusion von Tesla mit SpaceX? (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|350,00
|-0,13%