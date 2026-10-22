Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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22.10.2026 17:00:00
Elon Musk Predicts SpaceX Could Reach $1 Trillion in Annual Revenue Run Rate by Year-End 2027. Here's What Needs to Happen.
During Space Exploration Technologies' (NASDAQ: SPCX) third-quarter earnings call, Elon Musk laid out an ambitious plan to reach a $1 trillion annualized revenue run rate by December 2027.
That might sound like fantasy, considering SpaceX generated less than $19 billion in total revenue last year. But as the company evolves from a rocket manufacturer and satellite internet provider into one of the world's fastest-growing artificial intelligence (AI) infrastructure businesses, there's a compelling case for taking Musk's prediction seriously.
Let's dive into what SpaceX needs to do to reach Musk's trillion-dollar revenue target and assess if now is a good time to buy the stock.
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