Starlink Aktie

Starlink für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01

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08.07.2026 14:34:30

Elon Musk Says ‘We’re Gonna Need A Bigger Rocket’ As SpaceX Asks FCC to Approve 100,000 Gen3 Starlink Satellites

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