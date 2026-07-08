Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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08.07.2026 14:34:30
Elon Musk Says ‘We’re Gonna Need A Bigger Rocket’ As SpaceX Asks FCC to Approve 100,000 Gen3 Starlink Satellites
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