GRID Aktie
WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005
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07.08.2026 18:15:00
Elon Musk Says AI Needs More Power Than the Grid Can Handle. Is He Right?
When Elon Musk, the CEO of Tesla (NASDAQ: TSLA) and Space Exploration Corporation (NASDAQ: SPCX), talks about a problem, it gets attention. Right now, he's arguing that artificial intelligence (AI) requires more power than the U.S. power grid can provide. This is both a potential threat and an opportunity if you understand the issue. Here's the quick outline of Elon Musk's concern, what he is doing about it, and what other companies are doing about it.Image source: The White House.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|GRID Inc. Registered Shs
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