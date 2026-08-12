Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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13.08.2026 00:35:01
Elon Musk Says AI Revenue Will Eclipse the Rest of SpaceX by September. Here’s What Investors Need to Know
Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) CEO Elon Musk just told employees that artificial intelligence (AI) will soon out-earn everything else the company does, like launching rockets or beaming broadband internet down from space. His prediction was made during a 30-minute all-hands video released yesterday on X.Here’s the full quote: "Probably our AI revenue -- not probably, definitely -- our AI revenue will exceed all other SpaceX revenue probably in September, like next month."In the video, Musk called AI "an extremely important part of SpaceX's future" and laid out a target of 10 gigawatts (GW) of AI computing capacity by the end of next year. He put the value of that capacity at roughly $30 to $50 per watt. By his math, that works out to annual revenue of $300 billion to $500 billion from AI alone by 2028 -- "big numbers," as he puts it.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
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12.08.26
|Tesla vs. S&P 500: Aktie hinkt hinterher - Analyst sieht trotzdem große Chancen (finanzen.at)
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11.08.26
|S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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07.08.26
|Tesla-Aktie Jefferies sieht schwächere Gewinne und senkt Kursziel (dpa-AFX)
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06.08.26
|Elon Musk: Tesla gelingt in Deutschland nur ein Mini-Comeback (Spiegel Online)
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06.08.26
|SpaceX makes a splash and China scores a memory win (Financial Times)
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05.08.26
|WDH/ROUNDUP 5: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie rutscht ab (dpa-AFX)
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05.08.26
|ROUNDUP 4: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie rutscht ab (dpa-AFX)
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05.08.26
|ROUNDUP 4: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie fällt deutlich (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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