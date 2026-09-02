Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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02.09.2026 10:42:28
Elon Musk Says Google and Anthropic Turned to SpaceX For AI Compute Because Power is Tight, Says SPCX Built its Own Plants to Move Faster
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