Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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27.10.2026 03:26:00

Elon Musk Says Merging SpaceX and Tesla Would Be a Good Idea. Here's What Investors Should Know.

What do electric cars, rockets, humanoid robots, and artificial intelligence (AI) have in common? Elon Musk believes they could all benefit from being part of the same company.

Musk has publicly backed a potential merger between Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ: SPCX) and Tesla (NASDAQ: TSLA). Both Musk-led companies have formed special committees to explore the idea, although they have yet to agree on terms of a transaction, which would have to be approved by shareholders.

The logic of merging is understandable. Tesla is expanding into AI, robotics, and energy, while SpaceX is growing beyond rockets and satellite internet into AI computing infrastructure.

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