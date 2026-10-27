Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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27.10.2026 03:26:00
Elon Musk Says Merging SpaceX and Tesla Would Be a Good Idea. Here's What Investors Should Know.
What do electric cars, rockets, humanoid robots, and artificial intelligence (AI) have in common? Elon Musk believes they could all benefit from being part of the same company.
Musk has publicly backed a potential merger between Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ: SPCX) and Tesla (NASDAQ: TSLA). Both Musk-led companies have formed special committees to explore the idea, although they have yet to agree on terms of a transaction, which would have to be approved by shareholders.
The logic of merging is understandable. Tesla is expanding into AI, robotics, and energy, while SpaceX is growing beyond rockets and satellite internet into AI computing infrastructure.
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Nachrichten zu Tesla
|
26.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
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26.10.26
|Aktie im Plus: Barclays sieht bei Tesla jetzt Kaufchancen und setzt neues Kursziel (dpa-AFX)
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26.10.26
|Zuversicht in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
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26.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
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26.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 startet im Plus (finanzen.at)
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26.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
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25.10.26
|Toyota takes on Tesla and China in humanoid robot race (Financial Times)
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23.10.26
|Spekulation um Musks Imperium: Was passiert mit den Aktien im Depot bei einer Fusion von Tesla mit SpaceX? (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Tesla
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