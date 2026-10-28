Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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28.10.2026 20:55:00
Elon Musk Says Neoclouds Face a "Guppy Level" Death. IREN Is Down 64% From Its High. Is He Talking About This Stock?
SpaceX (NASDAQ: SPCX) and Tesla CEO Elon Musk recently posted on X that over the past few weeks, debt markets have "almost entirely shut off access to money for any company that doesn't have substantial revenue independent of AI data centers". Musk believes that tightening could cause more than 200 neocloud companies -- which mainly provide AI infrastructure services -- to face a "guppy-level death and consolidation" in the near future.
That statement caused many neocloud stocks to plummet. One of the hardest-hit stocks was IREN (NASDAQ: IREN), which trades 64% below its all-time high from last November. Let's see why a tightening debt market could spell trouble for this former market darling.
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28.10.26
|Rocket-Lab-Manager Frank Klein: »Wenn Elon Musk die Falcon in Rente schickt, gibt es eine Alternative.« (Spiegel Online)
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27.10.26
|Anthropic, SpaceX, Tesla, Meta, SAP, Netflix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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|S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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26.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
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26.10.26
|Kampf gegen die Schuldenkrise: Musks KI-Wette und die Chance für Tesla-Aktien (finanzen.at)
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Analysen zu Tesla
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Iren S.p.A.
|2,47
|0,24%
|Tesla
|352,25
|-1,14%