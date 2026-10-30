Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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30.10.2026 22:30:00

Elon Musk Says Neoclouds Face a "Guppy Level" Death. SpaceX Just Borrowed $40 Billion to Make Sure It Isn't One.

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) CEO Elon Musk recently caused a stir by posting on X and declaring that debt markets had "almost entirely shut off access to money for any company that doesn't have substantial revenue independent of AI data centers." This contrasts with SpaceX, which leveraged its investment-grade debt rating to raise $40 billion in debt financing for graphics processing units (GPUs), backed by revenue from Starlink and launch services. Here's what it means to invest in AI in 2026.

Musk also argued that more than 200 "neoclouds are going to see guppy-level death and consolidation." He has a point, and what he's saying is probably good news for the AI market on the whole.

The reality is that whenever a market gets hot, it attracts capital and companies looking to profit from rising prices. In this case, it's computing power for AI applications, and there's little doubt it's the hottest market in recent times. As such, it's no surprise to see a flood of entrants and massive spending commitments made by hyperscalers and so-called "neoclouds."

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