Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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29.07.2026 01:15:00

Elon Musk Says Optimus Could Be "the Biggest Product Ever." Here's What Production Data Shows So Far.

On Tesla's (NASDAQ: TSLA) first-quarter earnings call on April 22, CEO Elon Musk told investors, "I think Optimus will be our biggest product, not just Tesla's biggest product ever, but probably the biggest product ever." He repeated that claim on the company's latest earnings call and separately floated a figure of up to $10 trillion in long-term sales for the project. So how close are we to Musk's vision of a robot in every home?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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