Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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12.08.2026 11:10:00

Elon Musk Says Optimus Will Be a $10 Trillion Business. Here Are 2 Industrial Stocks That Could Actually Cash In

Elon Musk has never been shy about making bold predictions. But his latest may be one of the biggest yet.Musk believes Tesla's (NASDAQ: TSLA) humanoid robot, Optimus, could eventually become a $10 trillion business, calling it potentially the company's most valuable product ever. The company is preparing to begin production of its first manufacturing-ready Optimus units this summer, while analysts expect robotics to dominate the company's long-term earnings discussion. Whether Optimus ultimately reaches that valuation is impossible to predict. But you don't necessarily need to own Tesla to profit if humanoid robots become commonplace. Every robot deployed into a factory, warehouse, or distribution center will require automation software, motion controls, machine vision, sensors, and factory management systems.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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