14.09.2026 21:45:00

Elon Musk Says Optimus Will Ship to Customers in 2027. Here's How Much Revenue That Could Actually Generate.

In 2021, Tesla (NASDAQ: TSLA) introduced Optimus, its concept for a humanoid robot, with a dancer dressed in a bodysuit. A year later, Tesla introduced the prototype Optimus to handle tasks that are unsafe, repetitive, or boring for humans.

At the World Economic Forum in Davos this January, Elon Musk claimed Tesla could start shipping its first commercial Optimus robots by 2027. Let's see how much revenue the Optimus could generate for Tesla and whether it will reduce its dependence on electric vehicles.

Image source: Tesla.

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