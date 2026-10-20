Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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21.10.2026 00:34:02
Elon Musk says SpaceX, Tesla have begun exploring merger, but warns deal not guaranteed
He says there is ‘a lot of merit’ in combining the two firms but shareholder support is requiredWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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