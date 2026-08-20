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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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20.08.2026 12:00:03
Elon Musk Says SpaceX Could Generate $1 Trillion in Revenue by 2030. Here Are 2 Companies That Could Get There First
Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) beat the record for the largest IPO in history in mid-June. Since then, it's been a volatile ride for the company. The stock initially soared to about $225 per share before falling sharply and bottoming out at $104. Now, it's back at $143, slightly above its IPO price. And if we are to believe the company's CEO, Elon Musk, SpaceX could generate outstanding returns over the next few years.Musk recently said that SpaceX now expects to reach $1 trillion in revenue by 2030. That would be an amazing accomplishment, considering it generated just $7.8 billion in the second quarter and, as of writing, analysts expect $44.63 billion in revenue for the company this year. SpaceX may not reach that goal, but let's consider two companies that seem much more likely to do so: Amazon (NASDAQ:AMZN) and Walmart (NASDAQ:WMT). Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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