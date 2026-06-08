Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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09.06.2026 00:59:00
Elon Musk says SpaceX doesn’t need ‘magic’ to put AI data centers up in space
Critics say that setting up orbital data centers is easier said than done. But Musk argues that it’s not a “super hard problem” to solve.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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