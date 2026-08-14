Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
14.08.2026 16:00:00
Elon Musk Says SpaceX Will Generate $1 Trillion in Revenue by 2030. Time to Buy the Stock?
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) posted its second-quarter financial results on Aug. 4. The company's performance was strong. Revenue soared 92% year over year to $7.8 billion, while it almost cut its net losses in half, from $1 billion in the year-ago period to $541 million this time around. However, perhaps management commentary was even more noteworthy. And one thing in particular that SpaceX's CEO, Elon Musk, said deserves investors' attention. Let's dig in. Image source: The White House.During SpaceX's second-quarter earnings conference call, Elon Musk talked about internal revenue projections. He said the company now expects to reach $1 trillion in revenue by 2030, up from its previous 2031 target. So far this year, SpaceX has generated about $12.5 billion in revenue. Analysts expect an average of about $44.58 billion for the full fiscal year 2026. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu Tesla
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|296,05
|0,37%
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