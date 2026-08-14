Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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14.08.2026 16:00:00

Elon Musk Says SpaceX Will Generate $1 Trillion in Revenue by 2030. Time to Buy the Stock?

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) posted its second-quarter financial results on Aug. 4. The company's performance was strong. Revenue soared 92% year over year to $7.8 billion, while it almost cut its net losses in half, from $1 billion in the year-ago period to $541 million this time around. However, perhaps management commentary was even more noteworthy. And one thing in particular that SpaceX's CEO, Elon Musk, said deserves investors' attention. Let's dig in. Image source: The White House.During SpaceX's second-quarter earnings conference call, Elon Musk talked about internal revenue projections. He said the company now expects to reach $1 trillion in revenue by 2030, up from its previous 2031 target. So far this year, SpaceX has generated about $12.5 billion in revenue. Analysts expect an average of about $44.58 billion for the full fiscal year 2026. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
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