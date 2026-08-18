Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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18.08.2026 19:25:00
Elon Musk Says SpaceX Will Hit $1 Trillion in Revenue by 2030 -- 1 Year Faster Than the Original Timeline. Here's the Math Behind the New Number.
Before SpaceX (NASDAQ: SPCX) went public on June 12, its founder and CEO, Elon Musk, claimed his company could generate more than $1 trillion in annual revenue by 2031. After its IPO, Musk moved that target up by a year to 2030. To reach $1 trillion in revenue by 2030, which no company has even accomplished, SpaceX must grow its top line at a 5-year CAGR of 121.7% from its 2025 revenue of $18.67 billion. That would be an unprecedented growth rate for a company of SpaceX's size. Let's review the math behind that outlook to see if it can achieve that ambitious goal.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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