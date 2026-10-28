Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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28.10.2026 11:05:40
Elon Musk Says SpaceX’s Starbase Louisiana Alone Could Support 10,000 Annual Starship Launches, With Roughly 30 Daily Operations Planned
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