Elon Musk Says Tesla Will End Cybertruck Production -- Here's Why

Tesla (NASDAQ: TSLA) CEO Elon Musk formally unveiled the Cybertruck in 2019. Actual production didn't begin until 2024. Next year, production will formally end, according to a new tweet from Musk.

Musk shared on social media that the electric vehicle (EV) maker will wind down "production of the Cybertruck at Gigafactory Texas around the middle of next year."

Why is the Cybertruck going extinct? Slow sales are largely to blame. According to estimates, Tesla is only selling a few thousand units per quarter. If the Cybertruck were a mass success like the Model 3 and Model Y, it likely would not be getting the axe.

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