Elon Musk schickt Internetterminals in die Ukraine

Während des Kriegs in der Ukraine soll weiterhin eine Internetverbindung bestehen. Daher schließt Tesla -Chef Elon Musk das Land an seinen Satelliteninternetdienst an. Dafür schickte er die entsprechenden Endgeräte in die Ukraine. Für sein Automobilunternehmen Tesla läuft es indes gerade gut. Die Aktie liegt auf Wochensicht deutlich im Plus.