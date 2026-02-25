Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
25.02.2026 18:49:00
Elon Musk schwört Tesla-Belegschaft in Grünheide per Videobotschaft auf Kurs ein
Kurz vor der anstehenden Betriebsratswahl meldet sich Elon Musk bei den Beschäftigten der Gigafabrik nahe Berlin. Er schwärmt von der rosigen Zukunft des Werks – mit einer brisanten Einschränkung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
