Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
17.01.2026 18:11:19
Elon Musk seeking up to $134 billion from OpenAI, Microsoft
Musk co-founded OpenAI in 2015 as a nonprofit, but says the company now mainly serves Microsoft's interests. OpenAI has accused Musk of leading a campaign of "harrassment."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
16.01.26
|Microsoft-Aktie gewinnt: OpenAI bereitet Integration von Anzeigen bei ChatGPT vor (dpa-AFX)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Microsoft-Aktie gibt nach: Kartell-Ärger in der Schweiz (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
14.01.26
|Microsoft-Aktie tiefer: Neue Initiative geht einige Kritikpunkte an KI-Infrastrukturprojekten an (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schlag gegen Cyberkriminelle in Deutschland (dpa-AFX)