Elon Musk sieht Tesla unter starkem Inflationsdruck

Musk fragte in einem Tweet nach den Inflationsaussichten und zitierte einen Artikel, in dem es hieß, der Ukraine-Russland-Konflikt habe die Rohstoffpreise auf den höchsten Stand seit 2008 getrieben.

Die Aktien von Tesla, die am Freitag 5 % niedriger bei 795,35 $ schlossen, haben seit Jahresbeginn etwa 25 % verloren. Tesla hat in der vergangenen Woche die Preise für die amerikanischen Allradmodelle Model Y und die Limousine Model 3 Long Range um jeweils 1.000 US-Dollar, sowie für einige in China hergestellte Fahrzeuge der Modelle Model 3 und Model Y um 10.000 Yuan (1.582,40 US-Dollar) erhöht.

Tesla und SpaceX haben am späten Sonntagabend nicht sofort auf Anfragen von Reuters reagiert.

Bengaluru (Reuters)