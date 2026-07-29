Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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29.07.2026 12:16:00
Elon Musk Thanked Micron Twice on Tesla's Earnings Call -- Here's Why That's Great News
On pretty much every Tesla (NASDAQ: TSLA) earnings call, CEO Elon Musk thanks Tesla employees for their hard work. He often expresses gratitude to Tesla's customers for their support as well. What he doesn't usually do is thank other companies. But on Tesla's Q2 earnings call last week, Musk went out of his way to thank Micron Technology (NASDAQ: MU) not once but twice!Here's why Musk is expressing gratitude to the memory chipmaker and why it's great news both for Tesla and Micron shareholders.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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