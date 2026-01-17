OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
17.01.2026 13:39:00
Elon Musk verlangt bis zu 109,4 Milliarden Dollar von OpenAI
Elon Musk und KI-Unternehmer Sam Altman gelten als erbitterte Feinde: Als einstige Geschäftspartner bei OpenAI haben sie sich verkracht. Nun verlangt Musk von der Firma Entschädigung, er sei um seine Investitionen gebracht worden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!