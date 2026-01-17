OpenAI Aktie

OpenAI

WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

17.01.2026 13:39:00

Elon Musk verlangt bis zu 109,4 Milliarden Dollar von OpenAI

Elon Musk und KI-Unternehmer Sam Altman gelten als erbitterte Feinde: Als einstige Geschäftspartner bei OpenAI haben sie sich verkracht. Nun verlangt Musk von der Firma Entschädigung, er sei um seine Investitionen gebracht worden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
