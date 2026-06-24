Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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24.06.2026 12:38:00
Elon Musk verliert nach Nach SpaceX-Börsengang seinen Billionärsstatus
Der Börsenkurs des Weltraumunternehmens SpaceX ist im Sinkflug. Nun ist der reichste Mann der Welt nicht mehr Tech-Billionär, sondern nur noch Tech-Milliardär.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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