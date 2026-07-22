Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
23.07.2026 00:47:38
Elon Musk vs. Comcast: ‘The Odyssey’ Scores at Box Office, but Billionaire Thinks He Can Make Movie Better
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Nachrichten zu Tesla
|
20:04
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18:25
|AKTIE IM FOKUS 2: Tesla sacken ab - 'Investoren schauen unter die Motorhaube' (dpa-AFX)
|
18:00
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
16:34
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Tesla auf 'Kaufen' - Fairer Wert 385 Dollar (dpa-AFX)
|
16:00
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
12:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Tesla auf 445 Dollar - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
11:49
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar (dpa-AFX)
|
11:19
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|15:18
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|15:18
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|15:18
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|10:21
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|13.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Box
|24,72
|-0,36%
|Comcast Corp. (Class A)
|19,86
|-3,70%
|Scores Holding Co IncShs
|0,00
|0,00%
|Tesla
|282,05
|-13,89%
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