Elon Musk Wants to Give Every American Child a Share of SpaceX. Here's What It Would Cost -- and What It Means for Everyone Else Holding the Stock

Elon Musk just promised millions of people a gift. On Monday, the co-founder and CEO of Tesla (NASDAQ: TSLA) and Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) wrote in a post at X -- the social media platform formerly known as Twitter -- "Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America." He then added, "This will be the first of many."

It sounds good, particularly if you're one of those children about to receive the gift. But what will it cost, and who pays other than Musk?

Musk didn't add any other details. We can, however, make some reasonable assumptions about how this will work.

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