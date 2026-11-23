Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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23.11.2026 19:17:02
Elon Musk Warns AI Companies Could Be in Serious Trouble Next Year
Investing in artificial intelligence (AI) companies can be exciting, but also risky. While they may be growing fast, their need for cash inevitably rises as they scale their operations.
Tesla and Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ:SPCX) CEO Elon Musk knows how difficult it can be to grow amid such challenges. And he recently warned of trouble ahead for AI companies, stating that "The cash shortage is also going to be nuts next year."
Image source: Getty Images.
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