Elon Musk will für KI-Firma xAI will Milliardenbetrag einsammeln

Dabei strebe xAI eine Unternehmensbewertung von 20 Milliarden Dollar an, schrieb die "Financial Times" am Freitag. Hierzu habe der Milliardär Musk, dem unter anderem der früher als Twitter bekannte Kurznachrichtendienst X gehört, bei potenziellen Geldgebern in Japan und Südkorea vorgefühlt. Musk war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen. Im vergangenen Monat hatte das Unternehmen in einer Pflichtmitteilung ein Finanzierungsziel von einer Milliarde Dollar angegeben.

Bangalore (Reuters)