Sky Deutschland Aktie

Sky Deutschland für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SKYD00 / ISIN: DE000SKYD000

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04.06.2026 21:17:00

Elon Musk’s $1.75 trillion SpaceX valuation leaves virtually zero room for error

History suggests SpaceX will struggle to reward investors buying the stock at an astronomical valuation.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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