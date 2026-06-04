Sky Deutschland Aktie
WKN DE: SKYD00 / ISIN: DE000SKYD000
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04.06.2026 21:17:00
Elon Musk’s $1.75 trillion SpaceX valuation leaves virtually zero room for error
History suggests SpaceX will struggle to reward investors buying the stock at an astronomical valuation.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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