Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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15.09.2026 15:30:00
Elon Musk's $1 Trillion Pay Package Needs Tesla to Hit an $8.5 Trillion Market Cap. Here's What That Means for Shareholders.
Last November, Tesla (NASDAQ: TSLA) shareholders approved a $1 trillion pay plan for CEO Elon Musk. It's the largest executive pay package in corporate history and would raise Musk's voting power in Tesla from 13.6% to 24.9%.
The enormous pay plan could benefit Tesla shareholders, provided Musk can meet the lofty performance requirements built into the 10-year deal.
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