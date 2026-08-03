Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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03.08.2026 07:45:00

Elon Musk's $1 Trillion Pay Package Requires Tesla Stock to Grow Roughly Sixfold to an $8.5 Trillion Market Cap

By virtue of owning over 40% of the company, Elon Musk briefly achieved trillionaire status shortly after Space Exploration Technologies (better known as SpaceX) went public in mid-June and temporarily reached a $2.44 trillion market cap shortly thereafter.SpaceX isn't Musk's only path to reaching trillionaire status again, however. He can also do the same by leading Tesla (NASDAQ: TSLA) to (much) bigger and better things.Tesla's board of directors has laid out a highly detailed, highly aggressive path of milestones that would allow Elon Musk to become a trillionaire again.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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