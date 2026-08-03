Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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03.08.2026 07:45:00
Elon Musk's $1 Trillion Pay Package Requires Tesla Stock to Grow Roughly Sixfold to an $8.5 Trillion Market Cap
By virtue of owning over 40% of the company, Elon Musk briefly achieved trillionaire status shortly after Space Exploration Technologies (better known as SpaceX) went public in mid-June and temporarily reached a $2.44 trillion market cap shortly thereafter.SpaceX isn't Musk's only path to reaching trillionaire status again, however. He can also do the same by leading Tesla (NASDAQ: TSLA) to (much) bigger and better things.Tesla's board of directors has laid out a highly detailed, highly aggressive path of milestones that would allow Elon Musk to become a trillionaire again.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
|
31.07.26
|Experte: Warum Anleger Tesla und SpaceX als Value-Investment sehen sollten (finanzen.at)
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31.07.26
|Tesla-Aktie im Minus: Elon Musk plant keine Trennung von China-Geschäft - Neue Mitarbeiter in Grünheide (dpa-AFX)
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31.07.26
|Tesla stellt erste 1.000 Mitarbeiter in Grünheide neu ein (dpa-AFX)
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30.07.26
|Sechs Verlusttage bei Tesla: Kommt jetzt die Wende - dank dieser Aktie? (finanzen.at)
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29.07.26
|Cathie Wood greift wieder zu - Millionen fließen in SpaceX, Tesla und NVIDIA (finanzen.at)
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29.07.26
|Elon Musk settles long-running legal battle with X advertising group (Financial Times)
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28.07.26
|Abhör-Vorwurf: Tesla mit Rückschlag bei Beschwerde (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|13.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|272,00
|0,33%