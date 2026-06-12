Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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12.06.2026 19:43:57
Elon Musk’s Big Bet for SpaceX
Elon Musk is taking SpaceX public and keeping almost all the power. Ryan Mac, a technology reporter for The Times, breaks down why the company’s record I.P.O. is both a big bet on Musk’s vision and a risk for investors.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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