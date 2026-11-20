NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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20.11.2026 07:24:33
Elon Musk’s Dream Meets Wall Street Reality: SpaceX Lenders Don’t Want Nvidia Chips Leaving Earth
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