Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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04.06.2026 01:51:20

Elon Musk's SpaceX aiming to raise $75bn in record IPO

If completed, the unprecedented IPO would surpass the record $25.6 billion raised by Saudi oil producer Aramco in 2019 and could make Elon Musk the world's first trillionaire.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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