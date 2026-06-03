Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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04.06.2026 01:51:20
Elon Musk's SpaceX aiming to raise $75bn in record IPO
If completed, the unprecedented IPO would surpass the record $25.6 billion raised by Saudi oil producer Aramco in 2019 and could make Elon Musk the world's first trillionaire.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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