Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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21.05.2026 03:23:30
Elon Musk's SpaceX files to go public, in what could be historic IPO
The rocket giant could seek to raise $75 billion in the IPO, in what could be the biggest-ever market debut. Musk, set to become SpaceX's CEO, CTO, and Chairman of the Board, would hold majority voting power.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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