Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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24.07.2026 22:03:28
Elon Musk's SpaceX Flies 20 Starlink V3 Satellites Tonight. The Stock Sits 49% Below Its High.
At 6:45 p.m. ET tonight, SpaceX (NASDAQ: SPCX) gets a third try at its most consequential launch as a public company. Starship Flight 13 has a 90-minute window to lift off from the company's Starbase site in Texas, carrying the first 20 next-generation Starlink V3 satellites."Some of the engines didn't start, triggering an automatic launch abort," CEO Elon Musk wrote on X after the first attempt on July 16. SpaceX swapped out engines, and then weather postponed the second try on Thursday.The stock could use the win. Shares sit at about $112 as of this writing, roughly 1% above their all-time low of $110.85 and well below the $135 price from June's initial public offering (IPO).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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