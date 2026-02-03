Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
03.02.2026 20:37:00
Elon Musk's SpaceX Is Acquiring xAI With Big Plans for Data Centers in Space
The massive merger is part of a plan to power "space-based AI," according to Musk.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!