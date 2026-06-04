BB Liquidatin a Aktie

BB Liquidatin a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924821 / ISIN: US0936791088

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04.06.2026 15:37:00

Elon Musk’s SpaceX paid to secure its ticker symbol ahead of blockbuster IPO

When SpaceX shares make their public debut next week, they will be trading under the ticker “SPCX.” Until recently, that ticker belonged to Tuttle Capital Management’s SPAC and New Issue ETF.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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