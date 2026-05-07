Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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07.05.2026 17:52:21
Elon Musk’s SpaceX Plans $55 Billion Investment to Make A.I. Chips
The rocket company’s new semiconductor factory, called Terafab, is part of the billionaire’s increasing efforts to dominate artificial intelligence.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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